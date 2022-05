Verso la proroga dell’obbligo di mascherina al lavoro

Le mascherine al lavoro potrebbero durare ancora qualche settimana. Secondo le previsioni, un’ulteriore ordinanza potrebbe prorogare l’obbligo di dispositivi di protezione per le vie aeree sui luoghi di lavoro fino alla metà di giugno.

Come riporta ilsole24ore.com il vincolo potrebbe restare dove i lavoratori dividono gli spazi o sono a contatto con il pubblico.



La via della cautela, del resto, è la stessa scelta dalle associazioni di categoria: Confcommercio ha chiesto una semplificazione dei protocolli ma non l’abolizione, con una dismissione graduale. La stessa richiesta che è arrivata da Confesercenti e Confindustria.



L’ultimo protocollo per i lavoratori risale al 6 aprile 2021 e probabilmente sarà prorogata per qualche settimana, forse con qualche rimodulazione.