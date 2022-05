Questa volta gli interventi del Governo contenuti nell’ultimo decreto approvato dal Consiglio dei Ministri non si sono indirizzati in maniera diretta alle aziende del turismo o comunque all’intero comparto, nonostante il nuovo grido d’allarme lanciato solo pochi giorni fa dalle associazioni di categoria.

Nell’elenco degli interventi messi in campo per ‘distribuire’ i 14 miliardi di euro messi in campo per sostenere in particolare famiglie e imprese non figura infatti il coinvolgimento delle aziende del settore, ma un più generale sostegno ai consumi, come nel caso della mossa a sorpresa dell’una tantum da 200 euro per dipendenti, pensionati e autonomi che potrebbe trasformarsi in un incentivo alla vacanza nel caso di persone ancora indecise sul da farsi per il peso del caro bollette o più in generale dell’aumento del costo della vita.



Gli interventi

Dove saranno quindi indirizzati gli aiuti previsti dal nuovo decreto? Nel piano una delle prime voci naturalmente è quella del caro carburante, con il taglio alle accise da circa 30 centesimi al litro che è stato prorogato fino all’8 luglio, anche se la speranza (sempre nell’ottica di incentivi ai consumi nell’alta stagione turistica) è che questa mossa possa vedere un’ulteriore proroga fino alla fine dell’estate. Anche sul fronte delle ristrutturazioni degli immobili e della possibilità di usufruire del Bonus 110% è stata fissata una nuova proroga, mentre potranno essere sbloccati nuovi fondi per i cosiddetti grandi investimenti.



Aiuti alle imprese

Ci sono poi diverse voci relativi agli aiuti alle imprese, ma in questo caso con particolare riferimento a quelle che hanno subito un contraccolpo diretto dal conflitto in Ucraina. Chiude il cerchio la proroga fino a tutto il terzo trimestre del bonus sociale per le famiglie in condizioni di svantaggio economico relativamente alle bollette energetiche. Ma, come detto all’inizio, in tutto questo alla voce turismo non compare nulla.