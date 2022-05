'Musical Retreat', l'idea di Booking.com a Torino per l'Eurovision

Un soggiorno di lusso da vera pop star, con tanto di sessione di registrazione con il supporto di vocal coach. In occasione dell’Eurovision Song Contest ospitato a Torino Booking.com propone il suo ‘Musical Retreat’, un soggiorno unico di una notte all’interno della Casa del Pingone, un edificio restaurato del 15esimo secolo con opere d’arte, dettagli originali, una terrazza panoramica e mobili di design, situato ai margini di antiche mura romane.

Esperienza a tema

Gli ospiti riceveranno anche biglietti VIP per assistere dal vivo al contest musicale, seguito da circa 183 milioni di spettatori in tutto il mondo. L’esperienza a tema consiste in due soggiorni di una notte e nello studio di registrazione dell’alloggio i fan potranno intonare al microfono le canzoni più memorabili del concorso, spaziando tra i vari generi. Assieme a un coach musicale professionista potranno persino registrare la propria interpretazione di una hit preferita dell'Eurovision Song Contest, da tenere come ricordo.



Tra karaoke e yoga

Fuori dallo studio di registrazione, la musica per gli ospiti continua con il karaoke privato che sarà personalizzato con tutti i loro successi preferiti tratti dalle edizioni dell’Eurovision Song Contest degli ultimi decenni. I fortunati fan avranno anche a disposizione una cabina fotografica, con costumi e accessori di scena e potranno rigenerarsi con una lezione privata di Gong Yoga, attraverso l’aiuto delle vibrazioni sonore.



I due soggiorni di una notte sono per un massimo di 2 ospiti, in coincidenza con le date della seconda semifinale e del gran finale dell’evento musicale. Chi prenota per il 12 maggio assisterà alla seconda semifinale, mentre il soggiorno del 14 maggio assicurerà agli ospiti i biglietti per il gran finale.



Chi prenoterà il soggiorno per la data del gran finale avrà un’ulteriore sorpresa: al momento del check-in sarà accolto da Conchita Wurst, ambassador di Booking.com per l'Eurovision Song Contest.