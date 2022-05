Un’iniziativa fondamentale per garantire giusto equilibrio a tutela di consumatori e imprese. Questa la definizione che Assoviaggi dà della consultazione pubblica avviata dalla Commissione europea per la revisione della Direttiva del 2015 sui pacchetti turistici e servizi turistici collegati.

Questionario online di libero accesso

Si tratta di un questionario online a cui cittadini e imprese possono rispondere in modo semplice e trasparente, con l’impegno dell'Unione europea a proteggere i dati personali e a rispettare la privacy di ciascuno. “Assoviaggi, che ha già risposto al questionario, ritiene di sostanziale importanza partecipare alla consultazione aperta fino al prossimo 10 maggio - afferma Gianni Rebecchi, presidente nazionale dell’associazione - e invita tutte le agenzie di viaggi a dare il proprio contributo, fornendo informazioni riguardo alle proprie esperienze, valutazioni sull'applicazione delle norme vigenti e sulle strategie di intervento future”.



Tutelare consumatori e agenzie

Secondo Assoviaggi le norme dell’Unione Europea per la tutela dei consumatori, che garantiscono già un elevato livello di protezione e diritti precisi per i viaggiatori, con la pandemia hanno rivelato i loro limiti, dal momento che non erano state pensate per gestire l’emergenza.



“Per questo - sottolinea Rebecchi - riteniamo fondamentale che partecipi alla consultazione il maggior numero possibile di soggetti interessati, nella direzione di una modifica che sappia sostenere il giusto equilibrio non solo nella tutela dei consumatori ma anche delle agenzie di viaggi, soprattutto quando si verificano situazioni straordinarie ed eventi catastrofali quali pandemie, guerre e crisi internazionali”.



Servizi turistici collegati, norme da semplificare

Secondo Assoviaggi è inoltre opportuno semplificare le norme relative ai ‘servizi turistici collegati’, “fenomeno dilagante sviluppatosi sul web, affinché possano essere correttamente interpretate ed effettivamente applicate tutte le tutele verso i viaggiatori, così come avviene presso le agenzie di viaggi”.



I fondi di garanzia

Fondamentale resta, poi, il nodo della creazione di un fondo di garanzia che, spiega Rebecchi, sia applicato per i casi di insolvenza e fallimento a livello europeo “e possa intervenire in casi di conclamata situazione straordinaria che colpisca il settore come accaduto con la pandemia, così come, a livello dei singoli Stati Ue, auspichiamo la creazione di fondi misti (a partecipazione sia pubblica che privata). Fondamentale, inoltre, la costituzione di un fondo anche nel settore del trasporto aereo, a garanzia di agenzie di viaggi e viaggiatori”.



Il link per rispondere alla consultazione pubblica è: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13117-Package-travel-review-of-EU-rules/public-consultation_it