Vision TTG By IEG: ultimi giorni per iscriversi alle nuove sessioni

I professionisti del turismo interessati a partecipare alle sessioni di aggiornamento sulle tendenze emergenti della domanda turistica organizzate nell’ambito del progetto Vision TTG By IEG 2022-2027, possono iscriversi alle nuove tappe in calendario.

Verranno presentate case histories e rilevazioni qualitative elaborate secondo la metodologia sociosemiotica applicata al marketing di destinazione.

Organizzati da Unioncamere Piemonte in collaborazione con TTG, i lavori si svolgono interamente in presenza e prevedono una sessione d’aula ad Alessandria – il 5 maggio, a numero aperto – con possibile approfondimento laboratoriale - a numero chiuso, il 12 maggio - ad Asti.



L’appuntamento è riservato alle imprese del comparto turistico interessate a sviluppare nuove strategie di progettazione, promozione e comunicazione del prodotto, attraverso l’uso appropriato di concetti, immagini e parole capaci di incontrare le attuali e future sensibilità del viaggiatore.

Per partecipare alla giornata del 5 maggio cliccare qui.



P.T.V.