Extralberghiero in agenzia: la proposta di Affitti Brevi Italia

Il comparto dell’extralberghiero si apre alle agenzie di viaggi con Affitti Brevi Italia. La società di locazioni a breve termine ha infatti deciso di proporre il proprio programma di affiliazione alle adv con un duplice obiettivo: da una parte ampliare la propria presenza sul territorio italiano con realtà già attive nell'ambito del turismo incoming e del turismo interno e dall’altra offrire al canale agenziale un’opportunità di ampliamento del proprio business.

Famiglie e stranieri i target

“Abbiamo sempre guardato con interesse al mercato delle agenzie viaggi - spiega il ceo di Affitti Brevi Italia, Massimo Magni (nella foto) -, in quanto arrivano in maniera diretta a due target di clientela che abbiamo in comune: le famiglie italiane in cerca di alternative spaziose e indipendenti per la propria vacanza e gli stranieri che hanno ricominciato a sognare e prenotare l'Italia con il progressivo alleggerimento delle restrizioni”.



I strumenti per le adv

Affitti Brevi Italia non mette a disposizione solo il proprio inventario, ma anche il proprio software dedicato, gli investimenti in branding e in marketing e il proprio know how in termini di gestione del mercato immobiliare a breve termine per gestire direttamente le proprietà extralberghiere sul proprio territorio.



“Alle agenzie di viaggi italiane - sottolinea il ceo - offriamo il nostro metodo, attraverso un percorso di formazione dedicato, e la possibilità di gestire in esclusiva gli appartamenti della propria zona di interesse, sia a marchio Affitti Brevi Italia che direttamente in formula white label, utilizzando solo la nostra suite di strumenti e servizi sviluppati per il mondo extralberghiero”.



Le adv potranno dunque formarsi per diventare dei property manager: le due attività sono perfettamente compatibili anche a livello di codici ateco e la proposta di Affitti Brevi Italia porta vantaggi reciproci: alle agenzie viaggi margini più alti e per la società un’espansione più rapida, maggiore capillarità sul territorio italiano e awareness per il nuovo brand.