Obbligo di Pos, arriva la doppia multa: il decreto in Gazzetta Ufficiale

Doppia sanzione dal 30 giugno per chi si rifiuta di accettare pagamenti tramite Pos. Le nuove norme sulle transazioni digitali diventano operative e, dopo anni di obbligo senza multe, arrivano anche le pene pecuniarie. Chi si rifiuta di accettare pagamenti tramite bancomat, carte di credito e simili dovrà infatti pagare 30 euro come sanzione fissa, cui però si dovrà aggiungere una seconda cifra da versare pari al 4% del valore complessivo della transazione.

Come riporta ilsole24ore.com, tuttavia, è ancora da stabilire come rendere operative le misure descritte, contenute nel provvedimento pubblicato in gazzetta ufficiale lo scorso 30 aprile e consultabile a questo link. Che prevede anche un altro obbligo: da ieri, primo maggio, entra in vigore l’obbligo dell’invio giornaliero di tutti i dati relativi ai pagamenti elettronici e digitali, senza differenza tra operazioni b2b e b2c. L’invio dovrà essere fatto dagli intermediari che emettono carte di credito e di debito.



Da sottolineare che il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale si riferisce in generale all’applicazione del Pnnr (la parte relativa ai pagamenti digitali è contenuta nell’articolo 18). La riduzione del contante rientra infatti tra gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche in ottica di lotta all’evasione.