"In questo primo anno di attività abbiamo erogato 1,7 miliardi di sostegni alle categorie che hanno subito danni per la pandemia e accolto 24 mila istanze". A condividere il dato è stato questa mattina il ministro del Turismo Massimo Garavaglia (nella foto) in occasione della conferenza stampa organizzata nella sede di via di Villa Ada per fare il punto dei primi dodici mesi alla guida del Dicastero.

Circa 586 milioni di euro sono andati alle agenzie di viaggi e ai tour operator, 400 milioni agli enti fiera, 367,2 agli impianti di risalita a fune e 181,6 milioni alle strutture ricettive. "Per gli enti fiera e gli impianti a fune - ha sottolineato Garavaglia - è stato necessario cambiare le regole a Bruxelles. Un risultato per niente banale, perché in un mese e mezzo siamo riusciti a ottenere un'autorizzazione che normalmente richiede un'anno e mezzo".



Guardando al futuro, Garavaglia ha invece spiegato che nel Pnrr sono assegnati 2,4 miliardi di euro a sostegno del Turismo. Risorse limitate, ha ammesso, ma che "utilizzando il più possibile la leva finanziaria alla fine arriveranno a circa 7 miliardi". Ma come verranno impiegate le risorse? "L'intervento principale è l'hub digitale che finalmente farà in modo che i click sull'Italia possano diventare effettivamente prenotazioni".



Altra linea di intervento, la realizzazione della banca dati di tutte le strutture ricettive, comprese quelle dell'extralberghiero. Un'operazione "ferma da anni" che "noi - ha rivendicato il ministro - abbiamo chiuso" e con cui "si riuscirà finalmente a superare definitivamente il tema dell'abusivismo".



Amina D'Addario