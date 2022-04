Gardaland, l’addio di Vigevani; arriva De Carvalho

Cambio della guardia in casa Gardaland. Dopo 24 anni, Aldo Maria Vigevani, amministratore delegato del resort, ha annunciato che dal 1° maggio andrà in pensione.

Sotto la guida di Vigevani Gardaland si è trasformato da parco divertimenti a resort, configurandosi come una destinazione a se stante.



Al suo posto nella gestione del parco arriverà Sabrina De Carvalho, che non sarà amministratore delegato, ma senior divisional director del gruppo Merlin Entertainments, per il quale è stata a.d. di Heide Park, parco divertimenti tedesco.