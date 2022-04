Iberia rivoluziona la strategia pricing: la moltiplicazione delle tariffe

Più livelli tariffari, maggiori opzioni e un ‘listino’ più composito. Questo è il nuovo sistema dei prezzi di Iberia, lanciato alle soglie della stagione che sancirà il ritorno ai viaggi da parte della clientela europea, anche su parte del lungo raggio.

Come riporta preferente.com, la compagnia ha modificato la sua strategia di distribuzione e le novità arriveranno gradualmente su tutti i canali di vendita, compresi i gds.



Come precisato dal vettore in una comunicazione inviata alle agenzie di viaggi, in classe turistica sarà offerta la maggiore flessibilità tariffaria, mentre per turistica premium e business verranno lanciate tre nuove ‘famiglie’ di tariffe, con comfort e flessibilità crescente.



Le nuove tariffe

Riassumento, sui voli lungo raggio in classe economica saranno disponibili cinque opzioni, tre in premium economy e tre in business.



Per il corto e medio raggio invece saranno disponibili 3 opzioni in turistica e 3 in business.



La strategia del pricing (che, ricordiamo, va incontro a una serie di aumenti legati all’incremento del costo del carburante) della compagnia va dunque verso una moltiplicazione delle opzioni di acquisto, probabilmente con una notevole forbice tra la possibilità più economica e quella più dispendiosa.



Il prezzo sarà del resto una discriminante sempre più importante per il trasporto aereo, ormai abituato a competere sul terreno dei comparatori di tariffe.