Nicolaus: la campagna di incentivazione 'Mordi la Vacanza' entra nel vivo

Proseguirà fino al 24 maggio la campagna di incentivazione rivolta ai banconisti ‘Mordi la Vacanza’ lanciata dal Gruppo Nicolaus. L’iniziativa consente di usufruire di sconti sulle vacanze in una selezione di strutture del gruppo, gratuità e speciali gift in base al raggiungimento di differenti soglie di punti.

“Per dar vita a questa nuova iniziativa – sottolinea il direttore commerciale Isabella Candelori (nella foto) -, abbiamo voluto puntare ancora una volta su qualcosa di divertente, facilmente leggibile e con un pizzico di orgoglio associato a una destinazione regina delle vacanze italiane. La pronta risposta subito dopo il lancio ci sta dando davvero una grande soddisfazione ed è un bel segnale sia per l’apprezzamento che “Mordi la Vacanza” sta dimostrando di riscuotere sia per l’andamento del medio raggio, prodotto che dà diritto a due punti”.



Valide per il conteggio sono tutte le vendite dei prodotti Nicolaus Club, Valtur, Turchese e Raro su soggiorni di almeno 7 notti e senza limitazioni per le proposte in offerta.