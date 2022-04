Gattinoni Mice: “Ripartono gli eventi. Ecco cosa cercano le aziende”

Boom di richieste per Gattinoni Mice. Superati i timori legati alla variante Omicron, dai primi di febbraio la business unit del Gruppo Gattinoni ha registrato un incremento “da zero a cento” delle prenotazioni e delle coferme di eventi, spiega in una nota Silvia Pozzi, chief logistics officer di Gattinoni Mice (nella foto).

“Febbraio - precisa la divisione - è stato un mese preparatorio per le strategie del semestre. Da marzo le richieste di eventi sono arrivate con numeri vertiginosi: su una media di una dozzina la settimana, il 70% si converte in conferma. Nemmeno i fornitori se lo aspettavano e stanno dando precedenza in base alla data di partenza, anche perché, dato mai accaduto in maniera così forte in passato, ci sono anche molte richieste sotto data”.



Le nuove tendenze

E, terminata l’emergenza sanitaria, sono emerse due tendenze nette: “da un lato – spiega l’azienda - l’approccio all’eventualità del Covid è cambiato: durante gli eventi cambia la gestione, ma non si procede a cancellazioni radicali. Dall’altro emerge con forza la voglia di leggerezza: la parte ludica è mancata per molto tempo e le persone sentono il bisogno di fare squadra, soprattutto di stare insieme e condividere, progetti e momenti conviviali”.



Le richieste

Particolarmente gettonati i road show con più tappe e piccoli gruppi di partecipanti, ma anche canvass per i pre-lanci stagionali della forza commerciale, spostamenti di delegazioni pharma e le convention di grandi dimensioni (sono 3 quelle in programma nel giro di soli 3 mesi). Tornano anche i fam trip e gli eventi Pr.



Le destinazioni

Top destination l’Italia – in particolare le grandi città -, gia prenotata per i mesi di maggio, giugno, settembre e ottobre. Ma ci sono anche le capitali europee, come Parigi e Madrid, oppure il mare di Malta e Baleari. Sul lungo raggio, vincono ancora Stati Uniti, Emirati, Mauritius e Maldive.



A richiedere i servizi di Gattinoni Mice sono, in particolare, aziende dell’automotive, mentre tra i nuovi clienti spicca il settore finanziario (banche e assicurazioni).



Recruiting

La forte ripresa degli eventi sta portando Gattinoni Mice ad allargare gli organici. La business unite accetta infatti candidature per diverse posizioni nel segmento eventi, in particolare operativo e segreteria organizzativa. I Cv possono essere inviati all’indirizzo risorseumane@gattinoni.it.