Rafforzare il "contrasto a tutte le forme di abusivismo". É questa una delle novità della legge quadro sul turismo del Lazio che, ha annunciato l'assessore Regionale al Turismo, Valentina Corrado, "andrà in aula la prossima settimana".

“Nella legge che stiamo per approvare - ha detto l'assessore dal palco dell’Albergatore Day promosso da Federalberghi Roma - abbiamo inserito il contrasto all’abusivismo ricettivo e quello connesso all’esercizio delle professioni, che è una criticità forte del nostro territorio. Per questo abbiamo previsto l'inasprimento delle sanzioni amministrative e pecuniarie e misure che disincetiveranno chi solo vuole provare a non rispettare la legalità, insieme al rafforzamento del sistema di monitoraggio e di controllo”.



Corrado ha poi spiegato che la nuova legge prevede anche che “saranno i Comuni a occuparsi dei controlli” e che, diversamente da quanto accade oggi, “gli introiti rimarranno nelle casse comunali per fornire ulteriori risorse da investire nel turismo”. Altra importante novità, l'obbligo del codice univoco che riguarderà tutte le strutture ricettive e che, ha aggiunto Corrado, consentirà di "individuare i furbetti e di sanzionarli".