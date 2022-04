Canone Rai, dal 2023 non sarà più in bolletta

Dal prossimo anno il Canone Rai non sarà più in bolletta. Lo scorporo, già più volte sollecitato dall’Ue, è previsto in un ordine del giorno presentato da Maria Laura Paxia (Gruppo Misto) al decreto energia approvato ieri alla Camera. L’ordine del giorno è stato accettato prima come raccomandazione e poi come riformulazione - senza quindi essere sottoposto al voto -, prevedendo, riporta ilsole24ore.com, l’adozione di “misure normative dirette a scorporare dal 2023 il Canone Rai”.

Viene annullato così quanto diposto dalla Legge di Stabilità del 2015 varata dal Governo Renzi (ovvero una tassa di 90 euro all’anno applicata a tutte le forniture di energia elettrica legate alla residenza) e viene dato seguito agli impegni presi con l’Ue, secondo cui la riscossione della tassa rientrerebbe negli “oneri impropri”, non legati ai costi e alla fornitura dell’energia elettrica.