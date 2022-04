CartOrange cambia immagine e logo: inizia la rivoluzione

CartOrange rivoluziona la sua immagine. Obiettivo, comunicare al mercato le sue due anime, quella digitale e quella umana. All’operazione si aggiunge infatti una nuova release del sito web.

“Il lancio di queste novità - spiega l’amministratore delegato di CartOrange Gianpaolo Romano - coincide con un momento molto delicato per l’intero settore turistico, che nonostante le difficoltà dello scenario attuale si prepara a ripartire dopo due anni difficilissimi”. E aggiunge: “Ecco perché abbiamo deciso di intitolare l’evento di presentazione dedicato ai nostri collaboratori ‘Restart Tourism Day’: il mondo dei viaggi è cambiato e oggi rimane competitivo chi sceglie di innovare continuamente puntando sulle competenze delle sue persone”.



Lo spazio web

Il logo è già visibile sul nuovo sito di CartOrange, riprogettato per mettere “al centro le persone, offrendo un’esperienza digitale dal tocco umano”. I 450 consulenti infatti sono disponibili per videochiamate o per incontri in presenza.



L’esperienza di prenotazione con CartOrange parte dalla scelta del viaggio ideale, selezionato tra 18mila contenuti: a questo punto il cliente viene messo in contatto con un consulente di viaggio, eventualmente anche per una videocall o per un appuntamento in presenza in un luogo a scelta o in un Travel Office CartOrange.