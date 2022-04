Caro fuel, Ita, Settemari e Grecia: scopri il meglio di TTG Magazine

Gli effetti del caro fuel in agenzia, l’intervista del direttore di TTG Italia, Remo Vangelista, alla cco di Ita Airways, Emiliana Limosani, e le prime anticipazioni sull’edizione 2022 di TTG, SIA e SUN. I piani di Air Dolomiti e Settemari. E ancora l’estate della Grecia, protagonista della nuova Travel Guide. Questi alcuni dei temi trattati sul nuovo numero di TTG Magazine, disponibile online nella digital edition. Di seguito una breve rassegna:

Il caro fuel intralcia la ripresa, ma le agenzie non si arrendono

Una doccia fredda. Il caro energia, proprio come un getto di acqua ghiacciata, ha smorzato in pochi giorni la vampata di entusiasmo per l'avvio, dopo due anni, della prima stagione in cui il turismo organizzato avrebbe potuto ricominciare a fatturare… (continua nella digital edition)



Match Point Limosani: “Vi racconto Ita Airways”

La gara scivola via veloce tra analisi e business plan che si rincorrono. Il futuro della giovane società Ita pare ormai chiaro ed entro fine anno si vedrà chi tra i pretendenti prenderà il timone. Msc e le sue buone relazioni sembrano partire in vantaggio (forti della partnership con Lufthansa), ma non bisogna trascurare l'interesse che arriva da oltrefrontiera tra Air France e Delta e alcuni fondi di investimento… (continua nella digital edition)



TTG, SIA, SUN: l’anno di ‘Unbound’

Turismo 'senza vincoli' al 59° TTG Travel Experience 2022 che, in contemporanea con la 71esima SIA Hospitality Design e il 40° SUN Beach&Outdoor Style, si terrà dal 12 al 14 ottobre prossimi nel quartiere fieristico di Rimini. 'Unbound' è la parola chiave di questa edizione… (continua nelle digital edition)



Air Dolomiti, si riparte

Arriveranno "due nuovi aerei portando la nostra flotta da 15 a 17 macchine: saranno due jet Embraer 195. Proprio grazie a questo incremento avremo la possibilità di aumentare sia le frequenze, sia le destinazioni: siamo fiduciosi nella prossima ripresa e il nostro atteggiamento è fortemente propositivo". Steffen Harbarth, ceo di Air Dolomiti, guarda con spirito positivo alla stagione estiva… (continua nella digital edition)



Settemari alla prova dell’estate

La notizia si attendeva da tempo e sono in molti gli agenti di viaggi ad aver tirato un sospiro di sollievo: la Summer di Settemari è finalmente decollata, riportando l'operatore fra i protagonisti delle vacanze sul Mediterraneo… (continua nella digital edition)



Travel Guide Grecia: la regina dell’estate

Una "macchina turistica" imponente, che anche nei momenti più critici della pandemia non ha mai smesso di produrre numeri e di dare speranza al mercato. La Grecia si presenta puntuale all'appuntamento con la stagione estiva 2022 con una serie di frecce in più al proprio arco… (continua nella digital edition)