La classifica delle mete di Pasqua secondo Holidu

C’è la Città Eterna in cima alla classifica delle destinazioni più gettonate degli italiani a Pasqua per Holidu. La piattaforma per la ricerca di case e appartamenti ha pubblicato l’elenco delle mete più cliccate dagli utenti della Penisola.

Il ranking, dopo Roma al primo posto, vede l’Isola d’Elba e Firenze, con una doppietta della Toscana sul podio. Al quarto posto Napoli, seguita da Iesolo.



Nelle prime 30 mete solo 4 sono straniere, a dimostrazione di come per le vacanze di Pasqua 2022 gli italiani preferiscano ancora restare dentro i confini nazionali. Le mete straniere sono Tenerife e Fuerteventura in Spagna, insieme a Parigi e Amsterdam. La prima a comparire è la capitale francese, che arriva all’ottavo posto.



Le Regioni italiane più rappresentate sono la Campania e la Toscana.