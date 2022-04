Una raccomandazione per le agenzie. “Se i due anni di pandemia ci hanno lasciato un insegnamento, è che la competenza fa la differenza, anche nell’organizzare viaggi. E all’interno delle competenze degli agenti c’è anche la capacità di vendere l’assicurazione giusta”.

Michele Cossa (nella foto), a.d. di Borghini e Cossa, lancia il suo messaggio alle adv, un messaggio che invita a non sprecare la rinnovata centralità che hanno trovato i dettaglianti.



“È evidente che il periodo pandemico ha convinto anche i sostenitori del viaggio fai da te a rivolgersi a un consulente, vista la complessità delle regole che, fra l’altro, cambiavano in continuazione – dice Cossa -. Il ritorno alle agenzie, fra l’altro, era partito già prima del Covid, e la pandemia ha solo rafforzato la tendenza”.



Ora, riflette Cossa, negli italiani che viaggiano è rimasta la consapevolezza che un’assicurazione è necessaria, vista la percezione di precarietà e insicurezza attuale. “Ma il compito delle agenzie è mettere in campo le proprie competenze anche in questo senso – dice Cossa -. La consulenza che il cliente richiede oggi all’adv è approfondita: sulla base delle necessità, del tipo di viaggio, della destinazione, l’agente deve saper individuare la copertura assicurativa adeguata”.



Pena perdere la ritrovata fiducia del consumatore nel canale agenziale, una perdita che nessuno si può permettere. C. P.