Fiavet Puglia: corso base gratuito per agenti di viaggi

Fiavet Puglia ha annunciato il lancio di un corso gratuito per agenzie di viaggi. L’iniziativa, si legge in una nota, è stata realizzata in collaborazione con il franchising di adv 'A proposito di viaggi'.

La durata del corso, che si svolge in modalità webinar, è di 15 ore complessive, per 10 moduli. L’avvio è previsto oggi, 13 aprile. Questi i temi che saranno trattati: il vocabolario dell’agente di viaggi, la filiera turistica, i reparti delle adv e le figure professionali dei to, i servizi e i pacchetti turistici, la comunicazione in un’agenzia di viaggi, la gestione della clientela e dei fornitori, tipologie di turismo, la classificazione delle strutture turistiche e le categorie alberghiere, legislazione turistica, la contabilità e la 74 ter.



Per informazioni e prenotazioni si può scrivere a info@damianodepalma.it e info@innocentiviaggi.it.