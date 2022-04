Più privacy ed esperienze iper-personalizzate. Questa l’estate dei viaggi di lusso che racconta la Spring Edition di TTG Luxury, attualmente in distribuzione anche alla Bit di Milano e da oggi disponibile online nella digital edition.



Il trend dell’estate, anche per il comparto alto di gamma, è un cambiamento sulla scelta dei soggiorni: sono sempre di più i clienti up e upper level che preferiscono una sistemazione in villa, possibilmente di lusso e di altissima qualità, con servizi di eccellenza. Un trend a cui non sfuggono neppure i grandi player alberghieri, che si stanno attrezzando creando linee di case e ville per rispondere alle esigenze dei loro clienti.

Boom dei jet privati

Un tema, quello dei servizi privati, che si estende in tutti i settori. Un successo particolare e quasi inaspettato è, infatti, quello dell’aviazione generale: i jet privati hanno avuto un vero e proprio boom nel 2021, e la loro popolarità continua anche quest’anno, come raccontano le aziende del comparto.



Molte le novità di mercato: dalle destinazioni appena aperte, come l’Arabia Saudita, alla Sardegna che sta vivendo una nuova popolarità, con lo sbarco di brand upper level e la nascita di nuove piccole strutture di charme. E ancora le crociere, che sempre più strizzano l’occhio al target alto, e il rental car, che registra un aumento delle richieste di auto da sogno anche per il noleggio delle vacanze.



Sfoglio il nuovo TTG Luxury Spring Edition nella digital edition