Assoturismo: segnali di ripresa dalla Pasqua, ma a mancano gli arrivi extra-Ue

Cenni di ripartenza dalla Pasqua secondo i dati Assoturismo. Anche se non si è tornati ancora alla normalità, le cifre dell’associazione di categoria indicano chiari segnali di ripresa, soprattutto rispetto alla frenata del primo trimestre dell’anno.

Tra giovedì Santo e lunedì di Pasquetta gli hotel dovrebbero registrare 4,7 milioni di pernottamenti. Il 74% delle presenze sarà appannaggio degli italiani, ma la componente europea tornerà a far sentire la sua voce con 1,2 milioni di pernottamenti, ovvero il 26% del totale. A mancare è la componente extra europea, con una (prevedibile) assenza di viaggiatori da Russia e Asia orientale. Basse performance anche per l’est Europa, mentre tornano gli americani, seppur in maniera limitata. Tuttavia i 6,1 milioni di pernottamenti del 2019 sono ancora lontani.



“Anche se il contesto internazionale rimane ancora segnato dagli effetti della guerra in corso in Ucraina - si legge nella nota di Assoturismo -, la Pasqua 2022 potrebbe rivelarsi un momento positivo per l’industria turistica italiana, che tuttavia non potrà attenuare la delusione per i mediocri risultati dei mesi invernali”.