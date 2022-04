di Gaia Guarino

Veratour continua il lavoro a fianco delle agenzie di viaggi, soprattutto alla luce di un mercato oggi non semplice. L'osservatorio Veratour ha infatti rilevato come, negli ultimi due anni, abbia chiuso l'8% delle adv attive con il t.o. nel 2019 e come - parallelamente - vi sia stato un impoverimento delle agenzie per la continua perdita di forza lavoro.

A fronte di questo scenario, il t.o. riparte proprio dal trade e in particolare dalle agenzie VeraStore. “Abbiamo attivato delle campagne commerciali dedicate in esclusiva ai VeraStore sia sulla programmazione Villaggi Veraclub sia sulla programmazione linea GoEast e GoWest”, spiega Massimo Broccoli (nella foto), direttore commerciale di Veratour.



Obiettivo VeraStore

Guardando ai numeri attuali, le adv VeraStore sono circa 900 e hanno un'incidenza sul fatturato complessivo di Veratour pari a circa il 70%. Per il prossimo triennio, ha sottolineato Broccoli, l'obiettivo è portarle a crescere come numero e soprattutto raggiungere una percentuale tra il 90 e il 100% del fatturato aziendale distribuito sul canale delle adv.



“Occorre investire - conclude - senza dimenticare di riscrivere il patto di collaborazione coi nostri adv che si baserà su un nuovo tipo di contratto che prevederà una serie di iniziative commerciali, di comunicazione e marketing e che andrà a determinare il livello di profondità dell’accordo".