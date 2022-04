Una Pasqua con un’ultima coda di restrizioni legate al covid. In attesa dell’addio a gran parte delle norme emergenziali, le festività di metà aprile saranno ancora soggette a una serie di limitazioni che riguarderanno trasporti e locali pubblici.

Dal primo aprile, comunque, le regole hanno visto alcune semplificazioni che renderanno la Pasqua meno vincolata rispetto alle ultime due.



Le norme in vigore

Resta l’obbligo del green pass, anche se solo nella versione base (ovvero quello ottenibile con il tampone, oltre che con la vaccinazione e la guarigione) per salire su treni, aerei e navi. Accesso libero, ma con mascherina ffp2, su bus, tram e metropolitane.



Accesso libero invece ad alberghi e strutture ricettive, oltre a negozi e parchi di divertimento, come sottolinea ilsole24ore. Discorso diverso per i ristoranti al chiuso, dove bisognerà esibire il green pass, anche in questo caso sia ottenuto con la vaccinazione (o la guarigione) sia quello rilasciato dopo un tampone negativo. Nessun vincolo invece per mangiare all’aperto e nemmeno per i clienti degli hotel che mangeranno nei ristoranti all’interno della struttura in cui hanno prenotato.



La versione rafforzata del documento (ovvero il documento ottenuto solo dopo l’immunizzazione) sarà necessaria per cinema, teatri, concerti e discoteche.