Sono stati pubblicati sul sito del Ministero del Turismo i chiarimenti sui criteri di calcolo degli incentivi riconoscibili, in riferimento all’Avviso pubblicato il 23 dicembre 2021 recante le modalità applicative per l’erogazione di contributi e crediti d’imposta a favore delle imprese turistiche ai sensi dell’Art. 1 del D.L. 6 novembre 2021, n.152.

Il calcolo degli incentivi riconoscibili è effettuato secondo il criterio che segue: sul totale delle spese ammissibili - si legge nelle Faq -“viene prima calcolato il contributo a fondo perduto che, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge del 6 novembre 2021 n. 152 non può essere superiore al 50 per cento delle spese sostenute e comunque non superiore al limite massimo di 100.000,00 euro per ciascun beneficiario”.



Sull’ammontare rimanente delle spese ammissibili, non coperte dal contributo a fondo perduto, “viene calcolato l’incentivo riconoscibile sotto forma di credito d’imposta applicando una percentuale, non superiore all’80 per cento”.