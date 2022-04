Emma Villas, boom di turisti stranieri: oltre mille settimane prenotate

Continuano a migliorare le performance del settore delle case vacanza di lusso. In base alle ultime rilevazioni di Emma Villas per il mese di maggio sono state effettuate già 346 prenotazioni, che equivalgono a 416 settimane. E il trend è in crescita anche nel mese successivo, giugno, dove si contano 710 prenotazioni, pari a 906 settimane di vacanza.

Il 95% delle prenotazioni attuali di Emma Villas è appannaggio di stranieri; segno questo che la tendenza è soggiornare in Italia a maggio e giugno per risparmiare una cifra che può arrivare anche a 2.500 euro a settimana. Il costo medio di una prenotazione a maggio in una tenuta di pregio, infatti, si attesta intorno ai 4.200 euro, per salire a quasi 5.000 euro a giugno e arrivare a sfiorare i 7.000 nell’alta stagione.



Le regioni più richieste

La regione più gettonata - con le 263 settimane già prenotate per maggio e le 558 di giugno - è la Toscana, seguita dall’Umbria. Al terzo posto le Marche, poi l'Emilia Romagna e la Sicilia, complice il clima che in quei mesi è già ‘estivo’. Forse un po' a sorpresa la Lombardia registra a oggi più settimane prenotate rispetto a regioni con maggiore vocazione turistica come Liguria, Sardegna e Lazio.