Civitatis, il fondo Vitruvian Partners entra nel capitale dell’azienda

Vitruvian Partners entra nel capitale di Civitatis. La piattaforma specializzata nella vendita di escursioni e visite guidate in tutto il mondo, ha, infatti, appena siglato un accordo di collaborazione e investimento con il fondo per accelerare la sua crescita internazionale.

Attraverso l’alleanza, l’azienda basata a Madrid mira a portare avanti la sua espansione, soprattutto in America Latina e nel resto d’Europa. “Di fronte alla prospettiva di inserire un investitore in azienda, la nostra scelta non poteva che ricadere sul migliore, su un’entità capace di portare Civitatis a un livello successivo - spiega in una nota Alberto Gutierrez, fondatore e ceo dell’azienda -. Vitruvian Partners vanta un’incredibile cronologia di successi, ottenuti mediante il supporto di piattaforme tecnologiche leader a livello mondiale. Nel 2021 ha permesso l’accesso di ben 6 aziende alle borse statunitensi ed europee, oltre a detenere il titolo di fondo leader per redditività in Europa e 4 º nel mondo, secondo il ranking HEC-DowJones. Fra alcuni degli investimenti troviamo aziende del calibro di Skyscanner, Just Eat, Farfetch, Wise ed Ebury”.



Attualmente Civitatis offre 70.000 attività in più di 3.000 destinazioni ed entro il 2022 prevede di “arricchire i viaggi di oltre 7 milioni di clienti”.



“Siamo lieti di collaborare con Alberto e l’intero team di Civitatis, e siamo rimasti estremamente colpiti dai risultati che hanno ottenuto - commenta ophie Bower-Straziota, socia di Vitruvian Partners -. In particolare, Alberto ha costruito un modello di business vincente unendo le sue due passioni: viaggi e programmazione. Civitatis offre una piattaforma di qualità, accessibile e affidabile per escursioni e visite guidate, frutto di quasi 15 anni selezionando le migliori guide per ciascuna destinazione. Basandoci sulla nostra vasta esperienza di lavoro con aziende portate avanti dai loro fondatori nei settori di turismo e internet, crediamo che Civitatis abbia una grande opportunità di accelerare ulteriormente la sua crescita a livello internazionale e rafforzare la sua posizione di piattaforma leader per le attività turistiche in tutto il mondo. Siamo davvero entusiasti di unire le forze con Alberto e il suo team per supportarli nel percorso di fronte a noi, con tutte le nostre risorse globali, incluso il nostro nuovo ufficio a Madrid che si concentrerà su Spagna e Portogallo”.