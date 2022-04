Andrea Gilardi vola a Forlì

Un’avventura nuova, dall’altra parte della barricata. Andrea Gilardi, dopo un passato tra tour operating prima e distribuzione poi, approda all’aeroporto di Forlì con la carica di business aviation, marketing & communication director.

Il nome di Gilardi, oggi quarantanovenne, per molti è legato all’esperienza in Alpitour che, dopo una prima parentesi chiusa nel 2007, archivia definitivamente nel 2015 (dopo il suo rientro tre anni prima).



Ma dopo la sua uscita dal gruppo piemontese il manager allinea diverse esperienze che gli permettono di conoscere differenti aspetti dell’industria turistica: nominato direttore generale del tour operator Condor, guida l’operatore durante il passaggio all’universo Uvet. E proprio nel gruppo di Luca Patané diventa amministratore delegato di Uvet Network Spa. Poi, a maggio dello scorso anno, l’addio all’azienda.



Ora per lui si apre una nuova parentesi della sua vita professionale nel mondo degli aeroporti: un settore che aveva toccato solo parzialmente nel 2010, quando era diventato direttore commerciale di Air Italy. Ma che ora vivrà dall’interno. F. Z.