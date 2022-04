Primarete sostiene le popolazioni colpite dalla guerra con ‘Stand with Ukraine’

Primarete sostiene il popolo ucraino. La direzione del network ha lanciato la campagna ‘Stand with Ukraine’, per inviare generi di prima necessità alle popolazioni colpite dalla guerra.

“Abbiamo deciso di dare un piccolo contributo come network Primarete - spiega in una nota Anton Zilio -. Ci siamo messi in contatto con un’associazione che si occupa di adozioni con l’Ucraina da circa 30 anni, la Onlus ‘Arcobaleno’, mettendo a disposizione l’azienda per stoccare la merce che sta arrivando e che arriverà da tutta Italia. Dei volontari tutti i giorni si organizzano per confezionare i pacchi e poi caricarli su camion diretti in Ucraina”.



Coinvolte nella raccolta anche le agenzie, con l’iniziativa ‘Save Ucraina Primarete’. I clienti possono portare nei punti vendita del network prodotti alimentari e per l’igiene personale, pannolini, biancheria, materiale medico e farmaci. “Consegnare queste cose in agenzia è anche un modo per tenere i rapporti con i clienti e fare marketing solidale”, conclude Zilio.