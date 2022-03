Affitti brevi, Aigab: “Bene le misure del Governo, ma stop alla burocrazia”

Aigab, l’Associazione Italia Gestori Affitti Brevi, accoglie con favore i provvedimenti del Governo, che mirano a favorire l’emersione del sommerso e porre fine alla concorrenza sleale introducendo alcuni obblighi quali la comunicazione all'Agenzia dell’anno di locazione e dei dati catastali dell’abitazione.

“Sono provvedimenti per cui ci battiamo da tempo - spiega una nota dell’associazione -. La ratio è corretta, ma al tempo stesso riteniamo inaccettabile aumentare il carico di lavoro e i relativi costi degli operatori”. La compilazione delle Certificazioni Uniche e dei report richiesti dalla normativa è, infatti, un onere che l’associazione definisce abnorme per i property manager e inoltre “va espletato in modalità quasi completamente manuale, senza possibilità di usare tracciati o software standard”.



Per questo Aigab invita il Legislatore e l’Agenzia delle Entrate a varare norme che semplifichino le procedure già esistenti, anziché complicarle ulteriormente”.