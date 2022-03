Gattinoni in ‘tournée’ per l’Italia: parte l’Academy per le agenzie

Gattinoni va in “tournée”. Partirà il 5 aprile la Academy, una formula evoluta dei passati roadshow, che prevede 13 tappe in tutta Italia per la formazione delle agenzie Gattinoni Mondo di Vacanze.

Il termine ‘Academy’, spiega l’azienda in una nota “non è casuale: accademia per apprendere, per crescere, per acquisire strumenti utili ad affrontare le evoluzioni del nostro tempo”.



Le date

Il calendario prevede 13 tappe fino al 12 maggio. Si partirà a Mestre, presso l’Nh Laguna Palace, martedì 5 aprile. Per poi proseguire all’Nh Padova, giovedì 7 aprile; Nh Collection Genova Marina, lunedì 11 aprile; Nh Collection Roma, mercoledì 13 aprile; Nh Firenze, giovedì 14 aprile; Nh Napoli Panorama, mercoledì 27 aprile; Bari, giovedì 28 aprile.



Gli incontri riprenderanno poi martedì 3 maggio a Milano, presso l’Autentico Grand Hotel Et De Milan. Si proseguirà a Brescia, mercoledì 4 maggio; all’Nh Torino Centro, giovedì 5 maggio; ll’Nh Catania Parco degli Aragonesi, martedì 10 maggio; all’Nh Palermo, mercoledì 11 maggio. Ultimo appuntamento sarà giovedì 12 maggio presso Nh Bologna De La Gare.



Gli appuntamenti

Si tratterà di appuntamenti della durata di 4 ore, durante i quali si parlerà dei nuovi siti di e-commerce, degli strumenti di comunicazione, dell’aggiornamento del Prodotto Gattinoni Travel, di formazione assicurativa e legale, nonché di tecniche di vendita.



I responsabili di area di Gattinoni illustreranno l’ampliamento e le novità della programmazione e faranno il punto sui siti b2b2c.



Ad aprire e coordinare gli incontri saranno Luca Pironi, direttore rete GMV Nord Italia, e Roberta Rega, direttore rete GMV Centro - Sud Italia.



Formatori esterni affronteranno tematiche connesse al marketing social e digital, alle assicurazioni e agli aspetti legali insiti nella vendita di pacchetti turistici: Christian Garrone, responsabile dell'intermediazione assicurativa in I4T - Insurance Travel illustrerà il mondo delle assicurazioni; Giusy Fiscella, legal manager presso I4T - Insurance Travel parlerà dal punto di vista legale delle diverse competenze nascoste in capo all’agente di viaggi; Claudio Antonaci, direttore marketing di Redabissi, parlerà di tematiche connesse al digital e all’utilizzo dei social per spingere la comunicazione e le vendite.



Partner dell’evento sarà NH Hotel Group, che ospiterà 10 delle 13 tappe dell’Academy, e che sarà presente dopo la parte di formazione con un update sulle ultime novità ed un aperitivo informale.



A Milano invece ci sarà Autentico Hotels.