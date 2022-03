Amadeus e Microsoft insieme per digitalizzare i viaggi d’affari, nasce Cytric Easy

Amadeus fa squadra con Microsoft per ridefinire e digitalizzare i viaggi dei business traveller. Cytric Travel & Expense, il tool di prenotazione e gestione delle note spese online di Amadeus, è ora integrato in Microsoft 365: nasce così Cytric Easy.

Gli utenti possono ora pianificare i viaggi e condividerne i dettagli con i colleghi senza mai lasciare Microsoft Outlook o Microsoft Teams.



Con una sola app possono cercare, confrontare o prenotare un hotel, un volo o un’auto a noleggio senza mai uscire da Microsoft Teams e condividere le informazioni con i colleghi.



Gli obiettivi

"Quest’anno, lavorando con Microsoft, il nostro impegno è stato quello di rinnovare i viaggi aziendali – spiega in una nota Rudy Daniello, executive vice president di Amadeus Cytric Solutions -. Con Cytric ora integrato in Microsoft 365, passare da un'applicazione all'altra diventerà un ricordo, migliorando la produttività e facilitando la compliance con le policy di viaggio e di spesa. Inoltre, questa collaborazione con Microsoft semplifica processi obsoleti da decenni che hanno un impatto sui reparti finance, procurement e travel. Questo è solo il primo passo verso la trasformazione del viaggio e delle note spese, frutto di una visione congiunta”.



L'integrazione di Cytric in Microsoft 365, aggiunge Eric Bailey, global travel director di Microsoft “renderà l'esperienza del viaggiatore più fluida. La possibilità di prenotare biglietti aerei o gestire le spese di viaggio senza lasciare le applicazioni quotidiane contribuirà a rendere il processo più fluido per gli utenti, rendendo il viaggio più facile ed eliminando alcune delle consuete difficoltà di prenotazione”.