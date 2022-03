Welcome Travel e Geo incontrano le agenzie in una serie di appuntamenti itineranti in tutta Italia partiti da Bari e Napoli. Dodici tappe tappe in programma fino al 21 aprile.

“Alla luce della buona ripresa del nostro business, abbiamo ritenuto fondamentale tornare ad eventi in presenza - spiega Adriano Apicella (nella foto), amministratore delegato Welcome Travel Group –. Potremo così ricominciare a parlare, come di consueto, degli andamenti delle vendite e delle iniziative commerciali e di marketing del network. Durante questi incontri, inoltre, dedicheremo ampio spazio all’imminente go live dei nuovi portali b2b WE HUB e Geo Space: le nuove piattaforme, basate su tecnologia Salesforce, saranno il punto d’ingresso per fruire di tutti i tool digitali messi a disposizione dal network, primo fra tutti il Crm”.



Gli eventi saranno dunque un'occasione unica per ritrovare fisicamente le agenzie e per presentare gli importanti progetti sui quali Welcome Travel Group ha intensamente lavorato e investito durante l'ultimo anno. Obiettivo: rendere il network ancora più forte del periodo pre-pandemia.



Nell’ottica di mantenimento dei caratteri distintivi dei due brand e del rispetto delle relative caratteristiche commerciali, il roadshow viene declinato in due differenti momenti, tra mattino e pomeriggio, per ogni singola tappa: Welcome Days WE HUB – Meet the future con le agenzie Welcome e Geo 4 You Space Edition – Feel the future per quelle Geo.



Il roadshow è oggi a Roma e sarà a Firenze il 31. Quindi il network si sposterà al Nord toccando Bologna il 1 aprile, Torino il 4, Milano il 5, Brescia il 6 e Padova il 7, per poi spostarsi sulle isole con tappe a Palermo l’11 aprile, Catania il 12 e Oristano il 21.