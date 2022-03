Msc adesso fa sul serio. In questi mesi ha messo a punto un’operazione a tenaglia sul mercato annunciando una serie di movimenti.

Prima l’apertura della trattativa per Ita. E in questo caso la società di Aponte si è presentata al tavolo con un socio forte come Lufthansa, per dimostrare che non stava facendo solo pretattica.



Da qualche giorno è entrata (quota di minoranza) invece in società con Moby per prendersi un’altra fetta di traghetti. Ma al centro del mercato ha piazzato quasi a sorpresa Going e l’anima di Bluvacanze.



In mezzo a tutto questo naviga anche Domenico Pellegrino (ceo del gruppo distributivo) che ha saputo conquistarsi spazio e visibilità grazie anche alle azioni intraprese nella fase pandemica. Ora nei prossimi giorni Going e Msc faranno un passo ulteriore per dimostrare il salto di qualità messo a punto.



Milano ospiterà infatti una conferenza stampa dove verranno presentati in contemporanea il nuovo posizionamento del tour operator e l’accordo Going4Cruise. Un prodotto pre-post crociera. Insomma, una ricerca di andare alla ricerca di business nella fase di rilancio vero del mercato. Contando anche sul plotone di agenzie del gruppo.