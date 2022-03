Anche il comparto delle assicurazioni di viaggio ha dovuto adattarsi con estreme rapidità e flessibilità ai mutamenti della domanda imposti da due anni di pandemia.

Mutamenti in atto ancora oggi, come spiega l’head of sales & marketing Travel Product line di Europ Assistance Italia, Erika Delmastro (nella foto): “Stiamo registrando numeri positivi perché la gente ha voglia di viaggiare e la riapertura dei confini ha dato impulso alle prenotazioni. Dal nostro punto di vista, poi, il desiderio di vacanza è strettamente connesso a un concetto di sicurezza e serenità impensabili fino al 2019. Se nel pre-pandemia le coperture assicurative riguardavano il 30 per cento circa del totale dei viaggi, oggi la percentuale è pari all’80 per cento e si tratta di un trend destinato a durare”.



Da qui l’esigenza di proporre prodotti nuovi, in linea con le richieste del mercato. “Siamo al lavoro per ampliare le garanzie offerte sia agli individuali, sia a t.o. e aziende”.

