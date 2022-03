Venerdì primo aprile sarà una data decisiva per le restrizioni anti Covid. Inzierà infatti il cammino verso l’allentamento delle norme, che andrà avanti con ulteriori step il primo maggio.

La strada è tracciata dall’ultimo decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale e consultabile a questo link. Numerose le novità in arrivo dal prossimo fine settimana, che coinvolgeranno diversi aspetti.



Dal primo aprile cade infatti l’obbligo di green pass rafforzato per autobus e metropolitane; resterà invece l’obbligo di mascherina ffp2. Il green pass base sarà invece richiesto su aerei, treni a lunga percorrenza e navi. Dal primo maggio, invece, non saranno più richiesto alcun certificato e decadrà anche l’obbligo di mascherina ffp2.



I turisti stranieri

Novità anche per i turisti stranieri: proprio nell’ottica di rendere la normativa italiana il più possibile simile a quella degli altri Paesi europei, da venerdì prossimo gli stranieri potranno accedere a bar e ristoranti al chiuso con un tampone antigenico effettuato almeno 48 ore prima o un molecolare effettuato 72 ore prima.



Gli italiani invece potranno accedere senza green pass in bar e ristoranti all’aperto. Per i locali al chiuso la norma scatterà invece il 15 aprile.



Inoltre non sarà più necessario alcun pass per entrare nei negozi, in banca o alle poste, ma resterà obbligatoria la mascherina.



Accesso libero anche per eventi e sagre all’aperto, sempre da aprile. E il 31 marzo si dirà addio al green pass anche per terme, parchi tematici e parchi di divertimento. Nei centri congressi servirà invece il green pass rafforzato fino al 30 aprile. Ingresso senza vincoli anche per negli hotel e, per i clienti, per i ristoranti interni alle strutture; regola che vale sia per gli italiani sia per gli stranieri.



Francesco Zucco