Le agenzie Gattinoni coccolano i clienti up-level: servizi esclusivi con Belmond e Autentico Hotels

Più prodotto in esclusiva per il target up-level in casa Gattinoni Travel. Grazie a nuovi accordi siglati con il Bellini Club di Belmond (solitamente accessibile solo su invito) e la collezione Autentico Hotels, le agenzie Gattinoni Mondo di Vacanze e My Network possono ora offrire plus e servizi personalizzati nella Penisola e all’estero.



Le adv hanno così ulteriori strumenti per fidelizzare la clientela di alta gamma e, al contempo, differenziarsi sul mercato. “I servizi di alto livello sono una fascia di prodotto che viene sempre più richiesta e si accompagna spesso ad un alto livello di personalizzazione del prodotto. Qui sta il valore e la convenienza delle agenzie di essere parte del Gruppo Gattinoni e di prenotare con Eccellenze Italiane e Travel Experience”, spiega in una nota Alberto Albéri, responsabile Travel Experience.

I plus

Attraverso gli accordi, le adv che prenotano strutture Belmond nel mondo possono ora riservare un trattamento speciale e offrire servizi top level, come resort credit, upgrade secondo disponibilità, special welcome ed eventuali liste d'attesa prioritarie nel caso la struttura fosse al completo.



Per quanto riguarda Autentico Hotels i plus che le agenzie del network potranno proporre in esclusiva includono: early check-in e late checkout, welcome kit, upgrade della camera (quando disponibile), wi-fi gratuito e supervisione dei servizi da parte di ogni singolo direttore delle strutture.