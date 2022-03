di Francesco Zucco

Per il turismo fare previsioni è diventato quasi un esercizio sterile. L’ultimo decennio ha abituato il settore del travel a gestire imprevisti di ogni tipo, culminati negli ultimi due, difficilissimi anni. Partendo da questa premessa Piergiorgio Reggio (nella foto), leisure industry relations director e marketing director di Aci blueteam, cerca comunque di tracciare una prospettiva per l’estate, dopo un mese vissuto sull’altalena. “Dopo l’annuncio della riapertura abbiamo avuto l’’effetto molla’ - afferma -: sono arrivate richieste a tappeto. Gennaio è partito con un rilancio fortissimo, molto più marcato rispetto a quello che era arrivato con i corridoi”. Poi le vicende di Russia e Ucraina hanno interrotto la corsa. “Nelle prime due settimane c’è stato un rallentamento. Nella terza settimana dopo l’inizio del conflitto abbiamo visto una decisa frenata. Ma negli ultimi 7 giorni abbiamo visto un andamento decisamente più favorevole”.

Le prospettive per la statione

Insomma, gli ultimi giorni fanno ben sperare. “Ci auguriamo oli che non sia un’altra estate solo Mare Italia - aggiunge Reggio -. Ma lo vedo improbabile. Fare previsioni è abbastanza complesso, ma mi aspetto un’estate positiva”.



C’è però un prodotto che non ha perso un colpo: quello del lusso, per il quale Aci blueteam ha un dipartimento dedicato. “Il segmento non ha mai subito un rallentamento. E nell’ultimo mese è veramente esploso, con richieste per sempre più importanti”.