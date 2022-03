Aci blueteam rivoluziona la comunicazione per agenzie e clienti

Un nuovo logo, uno spazio web user friendly, il rebranding degli uffici e una comunicazione differenziata per i diversi canali. Aci blueteam investe per “rendere ancora più chiara sul mercato la propria composita anima di società specializzata nei servizi in ambito business travel e micce, ma anche leisure e di supporto alle agenzie”, come si legge in una nota.

“Con l’acquisizione di Blueteam da parte del Gruppo Aci - spiega Piergiorgio Reggio (nella foto), leisure industry relations director di Aci blueteam che, con la riorganizzazione aziendale, ricopre ora anche la carica di marketing director - abbiamo voluto dar vita a una nuova linea di comunicazione capace di esprimere al meglio la nostra identità”. E aggiunge: “Da quest’idea è nato lo studio che ha portato, come prima cosa, al restyling del logo. Da qui siamo partiti per rivedere l’intera linea di comunicazione con l’obiettivo primario di dare evidenza alla doppia anima, corporate e leisure, di Aci blueteam: il nuovo sito web ne è la dimostrazione più evidente”.



Il sito presenta infatti due sezioni principali, corporale e leisure, è disponibile sia in italiano che in inglese e presenta già in homepage la sezione dedicata alle agenzie di viaggi affiliate. A questo si affiancano i due nuovi profili social (Facebook e Instagram) rivolti al leisure.