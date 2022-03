Il caro fuel che fa lievitare i prezzi dei biglietti aerei, il turismo in difficoltà che lancia il suo richiamo alla politica, ma anche la ripartenza di una meta chiave come il Mar Rosso che riesce a infondere un po’ di fiducia al comparto. La fotografia che emerge dall’ultimo numero di TTG Magazine, sfogliabile anche online con la digital edition, è un mosaico sfaccettato: in questa rassegna, alcuni dei principali servizi pubblicati sul giornale.



Qualche attimo di serenità

Spiccioli di serenità sparsi sul mercato. L'entusiasmo però è durato poco. Le agenzie aspettavano da due anni di rivedere la gente attraversare la soglia dell'ufficio, le compagnie aeree intanto lucidavano gli aerei e i tour operator guardavano il booking con il mezzo sorriso. Poi, in pochi giorni, l'impennata secca delle materie prime e la guerra in Ucraina hanno riportato indietro le lancette dell'orologio turistico… (continua sulla digital edition)



Si allentano le restrizioni

Il mondo sembra iniziare a intravedere la fine della lunga parentesi pandemica. L'emergenza non è ancora finita del tutto, anche visto il nuovo incremento dei contagi, ma l'avanzamento delle campagne vaccinali hanno permesso ai Governi di procedere con l'alleggerimento dei protocolli anti-Covid e l'allentamento delle regole di ingresso, facendo tirare un sospiro di sollievo agli operatori… (continua sulla digital edition).



Biglietti aerei, la stretta del caro fuel

Nessuna tregua per il trasporto aereo. Dopo le perdite causate dalla pandemia, a impensierire è adesso l'aumento del costo del carburante. Prevedere la durata dell'allarme è complicato, sebbene la speranza sia quella di ritornare presto a una qualche forma di stabilità. Ogni compagnia tampona l'emergenza avvalendosi di diverse strategie: dal più immediato incremento delle tariffe al tentativo di assorbire i costi internamente (continua sulla digital edition)



La metamorfosi degli hotel

Contaminazione. Sembra essere questo il concetto chiave che caratterizza la nuova idea di ospitalità, sia essa declinata in boutique hotel, o in palazzi storici, oppure ancora in strutture 'mixed-use'. Contaminazione come continuo interscambio tra interno ed esterno della struttura, che si apre alla cittadinanza ma, nel contempo, accoglie gli ospiti come una seconda casa… (continua sulla digital edition)



Mar Rosso oltre Sharm e Marsa Alam

Mare e cultura. Barriera corallina e crociere lungo il Nilo. È un Mar Rosso decisamente più ampio quello che, con l'allentamento delle restrizioni in vigore dal primo marzo, possono ora proporre le agenzie di viaggi. Dopo due anni di pandemia e limitazioni che hanno di fatto circoscritto l'offerta sull'Egitto solo a Sharm el Sheikh e Marsa Alam, ora la distribuzione può contare su un prodotto decisamente più strutturato e completo (continua sulla digital edition)