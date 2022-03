Evaneos punta sulle agenzie local. La società francese ha aperto una campagna di affiliazione per la selezione di “agenzie locali dalla chiara impronta di sostenibilità sociale e ambientale”, che “intendono sviluppare percorsi di crescita sostenibile e responsabile”.

Nello specifico, l’azienda ha sviluppato una piattaforma digitale che metterà in relazione adv locali e viaggiatori alla ricerca di esperienze personalizzate.



In questo modo, garantirà ai viaggiatori proposte di turismo esperienziale sostenibile e su misura e agli operatori affiliati supporto nella promozione, formazione e nel recruitment.



Il progetto

L’azienda - spiega Evaneos in una nota - mette a disposizione delle agenzie una serie di strumenti che possano supportare la crescita dell’adv stessa.



Il primo è il marketing digitale: sito web, comunicazioni dedicate, strumenti di promozione sono schierati per sostenere le attività degli esperti locali inseriti nel marketplace. Accanto a questo, percorsi di formazione dedicati a strumenti per il controllo di gestione e a software specifici per il settore turistico.



Evaneos garantisce anche un supporto mirato nelle pratiche di recruitment e nella creazione attiva di un network con agenzie anche di altri Paesi con le quali è possibile scambiare buone pratiche e consigli.



Le agenzie che sostengono direttamente progetti di responsabilità sociale possono, inoltre, diventare local hero.



“Per accedere al marketplace Evaneos occorre sostenere una fase di selezione, firmare e adottare uno specifico codice di condotta ed essere misurati con costanza durante tutto il periodo di permanenza all’interno dello spazio digitale - spiega Viola Migliori, country manager South Europe di Evaneos -. In funzione di questi parametri, ma anche di altri ‘comportamenti virtuosi’ inclusa la capacità di generare revenue, ogni operatore ottiene visibilità crescente e nuove opportunità di lavoro, posizionandosi in un mercato specifico e in forte crescita, quello del turismo responsabile/sostenibile. Un posizionamento che ha sia un forte impatto sulla propria reputazione, sia ricadute positive in termini di concorrenza, riuscendo a distinguersi rispetto ad altri operatori, simili o meno che siano”.