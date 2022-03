L’aumento del costo del fuel mette alla prova il turismo, sul quale si abbattono gli aumenti tariffari. Nella nuova puntata del podcast Gente di Viaggi, il direttore Remo Vangelista analizza la situazione presentando i servizi dell’ultimo numero di TTG Magazine.



Uno scenario che si divide tra la soddisfazione per il ritorno nelle vendite del Mar Rosso e i timori per il conflitto in Ucraina che sta frenando la tanto attesa ripresa.