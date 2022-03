Basilicata, in arrivo 500mila euro per le agenzie

La Basilicata stanzierà 500mila euro per le agenzie di viaggi. L’annuncio è arrivato nel corso della Bmt direttamente dal presidente della Regione, Vito Bardi.

Secondo quanto riferito dal governatore, riporta Ansa.it, è prevista a breve la pubblicazione di un bando rivolto alle adv del territorio per lo stanziamento di risorse “per realizzare press tour in tutta la regione e favorire l’incontro tra domanda e offerta”.



Sul fronte della strategia per la stagione 2022, il direttore generale dell’Apt Basilicata, Antonio Nicoletti, ha spiegato che la Regione “punta a superare il turismo degli itinerari per favorire la libera scelta del turista, alla scoperta delle attrazioni della Basilicata tra natura, cultura e avventura”.