Club del Sole, operazione rebranding: nuovo logo per iniziare l’estate

Club del Sole si prepara alla stagione estiva con una serie di novità che andranno ad arricchire l’offerta del brand specializzato in vacanze outdoor.

Prima fra tutte il nuovo logo (nella foto) che diventa un simbolo: i quattro elementi dell’esperienza Club del Sole si fondono in una forma a cerchio, in cui la natura campeggia al centro e sprigiona le altre tre dimensioni della vacanza: il mare, la spiaggia, il sole.



“La nostra cultura aziendale ci guida costantemente - sottolinea Angelo E. Cartelli, direttore generale di Club del Sole -: dall’individuare nuove location alla formazione del personale, sino alla continua riformulazione dell’offerta perché ci mettiamo sempre in ascolto del cliente”.



Club del Sole sta, inoltre, lanciando una strategia di riposizionamento e rebranding, a cominciare dalla nuova tag-line.



Per quanto riguarda la stagione estiva, il prossimo 31 marzo aprirà le porte il Glam Village Desenzano, che si sviluppa su un’area verde di 50mila metri quadrati e che ospita 112 lodge e appartamenti con vista sul Lago di Garda.



Previste, invece, per la metà di aprile le aperture di 8 villaggi, parte dei quali saranno già disponibili per il weekend di Pasqua in diverse parti d’Italia. Nel mese di maggio completeranno il ciclo di apertura tutti gli altri villaggi.



Nell’arco degli ultimi tre anni il portfolio villaggi è passato da 11 a 20, in 7 regioni italiane. S. P.