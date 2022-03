Geo lancia i nuovi siti, dedicati al pubblico e alle agenzie

Una nuova release del sito istituzionale e di quella dei siti Agenzie per Geo Travel Network. La rete ha presentato i questi giorni le novità alle agenzie di viaggi, novità che vedranno al centro la nuova piattaforma Salesforce, in rilascio nei prossimi giorni.

I nuovi siti, grazie ai flussi integrati, alimenteranno il CRM Salesforce per una gestione a 360° del cliente da parte dell’agenzia. I nuovi strumenti garantiranno, quindi, una maggior visibilità a tutti i punti vendita, maggior competitività e maggior capacità di intercettare e rispondere al meglio alle aspettative del cliente, offrendo un servizio sempre più personalizzato.



I contenuti dei nuovi siti delle agenzie sono gestiti centralmente dal network, sulla base di palinsesti settimanali che garantiscono un aggiornamento costante e un’esperienza dinamica ed emozionale: selezione di proposte di viaggi, redazionali su destinazioni di tendenza, promozioni e iniziative Geo o dei partner commerciali, oltre a link utili per i viaggiatori e tool per prenotare appuntamenti presso il punto vendita.



Plus dei nuovi siti sarà, poi, il content builder, ovvero lo strumento che dà la possibilità a ogni agenzia di personalizzare il proprio sito in ogni sua parte, proponendo offerte di organizzazione o prodotti da lei stessa selezionati.



“Il rilascio dei nuovi siti rappresenta non solo un notevole upgrade tecnologico rispetto al passato, ma segna un ulteriore passaggio fondamentale verso quel percorso di integrazione e semplificazione dei sistemi, intrapreso da Geo Travel Network già un anno fa – spiega Dante Colitta (nella foto) direttore commerciale & marketing Welcome Travel Group – . Infatti, la release dei nuovi siti segue il lancio del nuovo portale di prenotazione del prodotto centralizzato del network, rilasciato qualche settimana fa, e anticipa di qualche giorno il lancio ufficiale del CRM del gruppo, che rappresenterà la vera svolta digitale della rete e delle sue agenzie affiliate”.



Integrato al sito, infine, è il motore di ricerca Geo Quick, che permette di verificare disponibilità e quote di vacanze e crociere in tempo reale, grazie ai flussi xml attivi con Alpitour, Costa, Welcome to Italy e con i principali tour operator contrattualizzati dal network, oltre che sui prodotti del booking centralizzato Geo Special.