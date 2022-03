Un progetto ambizioso, nato nel 2008 come guide di viaggio b2c ma sviluppatosi nel tempo come strumento al servizio del b2b: l'azienda spagnola Civitatis punta con decisione al mercato italiano a fronte di una domanda crescente da parte sia dei network, sia di agenzie indipendenti.

Lo sbarco in Italia

“In Italia siamo arrivati nel 2018 con la piattaforma b2b – spiega Alex Mazzola (nella foto a sinistra), b2b & travel agencies department manager, incontrato in fiera a Napoli insieme a Oscar Fernandez Rodriguez (nella foto a destra), head of communications -.E dal 2019 la domanda è andata crescendo, passando dalle 180 agenzie italiane del 2018 alle circa 4mila presenti oggi”.

Un piano ambizioso quello di Civitatis, che offre tutta una serie di prodotti selezionati, con un unico fornitore in esclusiva su ogni singola proposta, spaziando su oltre 70mila attività differenti, dalle visite guidate alle escursioni, da prenotare in tutto il mondo.



Fornitori selezionati

“Selezioniamo i nostri fornitori, tutti con attività anche in lingua italiana, puntando sulla qualità della proposta e sulla competitività del prezzo. Alle agenzie garantiamo la parity rate su tutti i nostri canali, con un unico prezzo garantito e inoltre attribuiamo una commissione netta sul venduto e di un margine anche sui ‘Free tour’, che sono attività a costo zero in agenzia”.

Fra gli altri punti forti di Civitatis, la massima flessibilità, con il rimborso alle agenzie del 99% di quanto prenotato e non utilizzato durante la pandemia, l’assistenza garantita H24, e il fatto che le agenzie paghino al netto.



Lo sviluppo in Italia

“Ogni mese sul mercato italiano registriamo un nuovo record – prosegue Mazzola -. Per questo, l’obiettivo di superare i cinque milioni di clienti nel 2022 appare alla nostra portata, grazie anche al significativo apporto dei network con i quali collaboriamo”.

Al momento, Civitatis coopera con partner del calibro di Geo Travel Network, Welcome Travel, Nuovevacanze, Agenzia per Amica, Frigerio Viaggi e spera di chiudere a breve un accordo anche con altri network di primo piano.

Isabella Cattoni