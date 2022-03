Expedia Group: il settore crescerà grazie all'aumento della domanda

“Il settore turistico sta per vivere un anno completamente diverso dal solito, perché le persone pianificano viaggi mirati e spendono di più per le esperienze uniche”. È positiva la visione di Mirco De Pellegrin, Director di Retail Distribution, Expedia Group, sull’andamento estivo del booking.

"Con ogni probabilità - aggiunge - i nostri agenti avranno a che fare con un afflusso di richieste e con un rinnovato entusiasmo da parte dei viaggiatori, e il settore crescerà grazie all'aumento della domanda".



Rinnovato entusiasmo per i viaggi

Le cifre gli vengono in aiuto: secondo l'Indice delle priorità dei viaggiatori: previsioni per il 2022 di Expedia Group, l'81% di loro prevede di andare in vacanza con amici e parenti almeno una volta nei prossimi sei mesi. Quasi la metà dei Millennial (il 49%) e circa la stessa percentuale di appartenenti alla Generazione Z (il 47%) dichiarano di voler viaggiare all'estero o di aver già prenotato un viaggio all'estero per il 2022.



Le novità per i dettaglianti

Per spronare i dettaglianti e incentivarli nel loro lavoro quelli di nove mercati, compresa l’Italia, riceveranno il 2% di commissioni in più sulle prenotazioni di strutture Premium Plus effettuate tramite Expedia Taap. In tutte le regioni le offerte di primavera, con sconti fino al 30% su migliaia di hotel in tutto il mondo, sono valide per prenotazioni effettuate tra il 17 e il 31 marzo 2022, per viaggiare entro il 6 settembre 2022.



Il nuovo portale di formazione

Tra le novità che Expedia Group mette a disposizione degli agenti di Expedia Taap l'accesso all'operatore virtuale, una funzione self-service che permette loro di gestire le prenotazioni in modo più efficiente e il nuovo portale di formazione Taap Academy. Proprio lo scorso mese, infine, Expedia Group ha lanciato un nuovo strumento che consente agli agenti Taap di generare preventivi personalizzabili per i viaggiatori.