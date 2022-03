Uscita dall’emergenza: la road map in agenda nel Cdm di oggi

Oggi il Consiglio dei ministri affronterà il tema dell’uscita dall’emergenza e della road map che condurrà l’Italia alla cancellazione o alla drastica riduzione delle restrizioni.

Come riporta ansa.it, lo stesso ministro della Salute Roberto Speranza ha affermato che il Cdm definirà il coronoprogramma di uscita dallo Stato di Emergenza.



Nel dibattito si inseriscono anche le richieste delle Regioni, che chiedono di accelerare, ipotizzando anche l’abbandono delle restrizioni entro Pasqua, se le condizioni epidemiologiche lo permettono. Ma il documento con le richieste prevede anche un bollettino settimanale e non giornaliero sui dati Covid e di mantenere l’isolamento solo per i positivi sintomatici.



Le altre proposte comprendono la rimodulazione degli utilizzi del green pass, eliminando l’obbligo per attività che si svolgono solo all’aperto, come la ristorazione, con l’eccezione di contesti in cui l’assembramento è quasi inevitabile come stadi, concerti e parchi di divertimento. In questi casi tuttavia si manterrebbe il green pass base. Ma l’orizzonte è quello di eliminare tutte le restrizioni nelle settimane successive.