L’assicurazione di viaggio ricaricabile: Spencer & Carter lancia Clikki, la card acquistabile solo in agenzia

Una card ricaricabile per le assicurazioni di viaggio: è questa la novità del broker Spencer & Carter. Si chiama Clikki ed è acquistabile solo nelle agenzie di viaggi o attraverso tour operator.

“Con Clikki, chi acquista la polizza ha tutte le garanzie di viaggio racchiuse in un’unica card - si legge nella nota del broker assicurativo -, che si potrà poi ricaricare in qualsiasi momento in agenzia in occasione di un successivo viaggio. Estremamente personalizzabile, Clikki ha tra i suoi prodotti polizze in versione base e multirischio, individuali e per Gruppi”.



Tutte le polizze comprendono l’estensione Covid 19 e la garanzia di interruzione da quarantena e fermo amministrativo.



“I prodotti Clikki - commenta Massimiliano Masaracchia, direttore commerciale Spencer & Carter - sono stati studiati per fornire garanzie assicurative tra le più performanti del settore mantenendo un occhio di riguardo alle ‘tasche’ dei viaggiatori e permettendo una facile vendita alle agenzie di viaggi con commissioni di vendita in linea con il mercato”.