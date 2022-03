La primavera dei t.o., Ita Airways, TTG, SIA e SUN: il meglio di TTG Magazine

I tour operator che sperano in una stagione di ripresa, la prima estate di Ita Airways, le anticipazioni su TTG, SIA e SUN, in programma a Rimini dal 12 al 14 ottobre, le crociere che cercano le agenzie come alleati per la ripartenza: sono questi alcuni dei temi dell’ultimo numero di TTG Magazine, sfogliabile anche online con la digital edition. In questa rassegna, alcuni dei principali servizi pubblicati sul giornale.

La determinazione dei tour operator

Mantenere dritta la barra, serrare le fila e lasciarsi alle spalle la nuova emergenza generata dalla crisi russo-ucraina. I tour operator non hanno dubbi e, per certi versi, arrivano già temprati da due lunghi anni di pandemia. Due anni che hanno generato una situazione nuova e incontrollabile che ha coinvolto il mondo intero, sulla quale sembrava che l'ultimo decreto legge firmato dal ministro della Salute Roberto Speranza avesse finalmente scritto la parola fine (continua sulla digital edition)



Ita Airways alla prova del nove

"Stiamo lavorando sulla connettività perché vogliamo tornare a collegare il mondo". Si sta per alzare il sipario sulla prima estate di Ita Airways e il chief executive officer Fabio Lazzerini, nel corso della presentazione del programma estivo, non ha nascosto le ambizioni della compagnia erede di Alitalia. Con uno scenario, va ricordato, che dovrebbe cambiare già… (continua sulla digital edition)



TTG, SIA e SUN: work in progress

L'appuntamento è per il 12 ottobre di quest'anno, quando puntuale si aprirà il tradizionale appuntamento con la fiera dedicata all'intera filiera del turismo. Fino al 14 ottobre nei padiglioni di Rimini Fiera TTG Travel Experience insieme a SIA Hospitality Design e SUN Beach&Outdoor Style, gli eventi organizzati da Italian Exhibition Group, richiameranno nella Riviera Romagnola gli attori del settore per tracciare la rotta del comparto… (continua sulla digital edition)



Costa Crociere chiama le agenzie

Il ripristino delle escursioni libere già dalla primavera, il ritorno degli italiani nei Caraibi da metà marzo e la flotta tutta operativa a partire da giugno, con quattro navi schierate in Nord Europa, dove per tutto il 2022 sarà cancellata la toccata a San Pietroburgo, sostituita forse da Tallinn, Riga o Visby. Sono queste alcune delle novità annunciate da Costa Crociere... (continua sulla digital edition)



Viaggi di nozze, ripresa a metà

Sognati, programmati, rimandati, a volte cancellati. I viaggi di nozze hanno vissuto fasi di grande incertezza durante la pandemia. Ora però tornano a essere organizzati con più libertà. Anche se, riconoscono le agenzie del Centro Sud contattate da TTG Italia, il conflitto in Ucraina getta nuove ombre su un segmento preziosissimo… (continua sulla digital edition)