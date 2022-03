Pier Ezhaya e la questione del caro fuel

di Remo Vangelista

Inevitabile. Questa è la parola che circola da giorni. Perché la corsa dei prezzi delle materie prime non lascerà certo indenne il mondo del turismo. Dalle compagnie aeree agli alberghi arrivano conferme.

Per capire meglio cosa succederà nei prossimi giorni TTG Italia ha contattato Pier Ezhaya, presidente di Astoi, che da giorni registra scostamenti tra i fornitori.



Ezhaya, partiamo dalle compagnie aeree. I clienti si devono preparare al peggio sul fronte tariffario?

E’ abbastanza inevitabile che succeda questo. Sul fronte delle compagnie aeree è già successo (ritocco delle tariffe verso l'alto) nelle ultime settimane. L’abbiamo visto e temo che lo vedremo ancora.



Quello che sta avvenendo in questi giorni con l’aumento del costo delle materie prime si farà sentire anche sui pacchetti di viaggio?

Con il modello del prezzo fisso garantito chi ha già effettuato la vendita non dovrebbe subire variazioni. Per i nuovi contratti mi pare scontato dire che si assisterà a un rialzo dei prezzi. Il costo del greggio è raddoppiato, non possiamo pensare di passare indenni questa fase.



Assisteremo a una crescita delle tariffe anche sul lato alberghiero?

Per il 2022 i tour operator sono più protetti dal lato contrattuale, ma nel ’23 temo che anche le strutture alberghiere dovranno rialzare i prezzi e allora si aprirà una fase di trattative anche su questo fronte.



Tutto questo appiattirà la crescita delle vendite?

Penso sia matematico assistere a un rallentamento. Scontiamo aumento dei costi e la situazione in Ucraina. Peccato perché si stava muovendo tutto nella giusta direzione.



E anche l’Egitto mostrava buoni segnali?

Dopo 2 anni di attesa il Mar Rosso stava riprendendo quota. Credo che su Pasqua sia lecito attendersi un risultato di tutto rispetto, per l’estate abbiamo uno stop momentaneo perché il conflitto in atto ha congelato le prenotazioni. Non siamo mai tranquilli.